Brzęczek ponownie selekcjonerem reprezentacji Polski? Dał jasny sygnał

Jerzy Brzęczek został zapytany o kilka interesujących kwestii związanych z okresem pracy w pierwszej reprezentacji w rozmowie z TVP Sport.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

„Nie będę obłudny, że nagle nie będzie to mnie w przyszłości interesować”

Obecnie Jerzy Brzęczek wykonuje kapitalną pracę w reprezentacji Polski U21. Pod jego wodzą młodzi zawodnicy rozegrali sześć spotkań w eliminacjach do Mistrzostw Europy U21 i wszystkie wygrali. Dotychczas stracili zaledwie jedną bramkę, a zdobyli osiemnaście. Pokonali nawet Włochów, którzy byli zdecydowanym faworytem przed tym meczem, odwracając wynik 0:1 na 2:1 pod koniec rywalizacji.

W rozmowie z TVP Sport selekcjoner został zapytany o kilka kwestii związanych z okresem pracy w pierwszej reprezentacji.

– Szczerze, gdybyśmy pojechali na Mistrzostwa Europy, myślę, że wyszlibyśmy z grupy. Ale to byłoby dla mnie za mało. I tak to by nie było doceniane. Zwróćcie uwagę, że selekcjoner Paulo Sousa zdobył jeden punkt i wrócił, jakbyśmy zdobyli Mistrzostwo Europy. Była narracja, że wspaniale graliśmy. Wyobraźcie sobie sytuację, że ja wracam z jednym punktem – powiedział o Mistrzostwach Europy 2020, przed którymi został zwolniony.

– Oczywiście to jest zbyt odległa przyszłość, ale nie będę obłudny, że nagle nie będzie to mnie w przyszłości interesować. Tym bardziej że przed tym, jak zostałem selekcjonerem U21, byłem na rozmowach z prezesem Kuleszą na temat pracy z pierwszą reprezentacją – odpowiedział były pomocnik na pytanie, czy myśli o powrocie jako selekcjoner głównej kadry.

Zobacz także: Kiedy baraże do mistrzostw świata? Kiedy Polska zagra baraże MŚ 2026?