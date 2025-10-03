Pogoń wygrywa rzutem na taśmę. Udany debiut Thomasberga [WIDEO]

22:25, 3. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Canal+ Sport

Pogoń Szczecin i Piast Gliwice stanęli naprzeciw siebie w piątkowy wieczór. Rywalizacja przyniosła mnóstwo emocji. Mecz zakończył się finalnie triumfem Portowców rezultatem 2:1.

Sam Greenwood oraz Ewa Twumasi
PressFocus Na zdjęciu: Sam Greenwood oraz Ewa Twumasi

Pogoń Szczecin remisuje z Piastem Gliwice

Piątkowe zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamykało starcie, w którym Pogoń Szczecin przed własną publicznością podejmowała Piast Gliwice. Drużyny przystąpiły do tej rywalizacji w odmiennych nastrojach. Gospodarze po bolesnej porażce z Legią Warszawa (0:1). Podopieczni Maxa Moldera natomiast z serią dwóch zwycięstw z rzędu.

Rywalizacja w Szczecinie od pierwszych minut była niezwykle emocjonująca. Jednak układała się po myśli gospodarzy. Portowcy tworzyli mnóstwo akcji bramkowych, ale brakowało im skuteczności. Aż do 40. minuty. Wówczas Mor Ndiaye dał prowadzenie Pogoni. Na odpowiedź Piasta Gliwice nie musieliśmy długo czekać. Chwilę później Herman Barkouski doprowadził do wyrównania. I z wynikiem 1:1 drużyny schodziły na przerwę.

W drugiej odsłonie gra nie uległa zmianie. Pogoń Szczecin tworzyła akcje bramkowe, ale brakowało im skuteczności. Gospodarze do ostatnich minut atakowali rywali, a z kolei Piast Gliwice w końcówce meczu postanowił na obronę. Finalnie z tej rywalizacji wyszli lepiej Portowcy, którzy w samej końcówce objęli prowadzenie. Na listę strzelców z rzutu karnego wpisał się Kamil Grosicki. Trafienie reprezentanta Polski przypieczętowało ostatecznie triumf gospodarzy.

Pogoń Szczecin w kolejnym meczu czeka niezwykle trudne zadanie, ponieważ zagra na wyjeździe z Lechem Poznań. Piast Gliwice natomiast ugości przed własną publicznością Lechię Gdańsk.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 2:1

Ndiaye (40′), Grosicki (90′) – Barkouski (43′)

