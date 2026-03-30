Pogoń ma kolejny problem. Ważny gracz kontuzjowany na zgrupowaniu

18:01, 30. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Zgrupowanie reprezentacji Węgier z powodu kontuzji przedwcześnie opuścić musiał Attila Szalai. To kolejny gracz Pogoni Szczecin, który ma problemy zdrowotne.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Kolejne problemy kadrowe Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin w tym sezonie radzi sobie dość słabo, a chyba trzeba nawet powiedzieć, że kiepsko. Portowcy mieli przecież znów walczyć o miejsce w eliminacjach europejskich pucharów, ale wszystko zapowiada, że do końca kampanii będą walczyć, ale o miejsce w elicie. Obecnie bowiem na ich koncie są 34 punkty, a to przekłada się na 13. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Przewaga nad strefą spadkową to jednak tylko cztery oczka.

Jakby tego było mało, to w ostatnim czasie mnożą się problemy kadrowe Portowców. Raptem do końca sezonu z gry wypadł Jose Pozo, a więc jeden z liderów środka pola, a teraz trener Thomas Thomasberg będzie musiał zmagać się z kolejną kontuzją. Jak poinformowała bowiem węgierska federacja, zgrupowanie reprezentacji opuścił już Attila Szalai, a więc środkowy obrońca Szczecinian. Z powodu urazu ma on odbyć teraz diagnostykę i poddać się rehabilitacji.

Attila Szalai do Pogoni Szczecin dołączył tej zimy na zasadzie wypożyczenia z niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim. Do tej pory dla Portowców wystąpił siedem razy, spędzając na boisku 630 minut. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-letniego Węgra na dwa miliony euro. Na ten moment trudno jednak powiedzieć, jak poważny jest uraz środkowego obrońcy.

