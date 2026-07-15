Wisła Kraków ogłasza ws. napastnika. Trafił na wypożyczenie

Wisła Kraków poinformowała o nowym kontrakcie dla Szymona Kawały. Jednocześnie młody napastnik przenosi się na wypożyczenie do Sandecji Nowy Sącz. Spędzi tam najbliższy sezon.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła wypożycza napastnika do drugiej ligi

Wisła Kraków ma w swoich szeregach Angela Rodado, przedłużyła wygasającą umowę Jordiego Sancheza oraz lada moment potwierdzi transfer Jeremy’ego Guillemenota. Na dodatek do sezonu z pierwszą drużyną przygotowywał się Karol Tokarczyk, który do tej pory grał wyłącznie dla klubowych rezerw. W ofensywie jest spory ścisk, dlatego kibice wyczekiwali komunikatu w sprawie przyszłości Szymona Kawały, który zdobył w minionym sezonie debiutancką bramkę dla Białej Gwiazdy.

Umowa Kawały wygasła wraz z końcem czerwca, a komunikatu ze strony klubu nie było. Media twierdziły, że temat wciąż jest wyjaśniany i wreszcie doczekał się finalizacji. Wisła Kraków poinformowała, że młody napastnik przedłużył kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. W najbliższym sezonie będzie natomiast występował na poziomie drugiej ligi. Beniaminek Ekstraklasy wypożyczył 19-latka do Sandecji Nowy Sącz.

Szymon Kawała zostaje z Wisłą Kraków 👊



19-letni napastnik związał się z krakowską Wisłą nową umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Najbliższe rozgrywki Szymon spędzi na wypożyczeniu w Sandecji Nowy Sącz, gdzie będzie kontynuował… pic.twitter.com/QP9mlLIhf2 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 15, 2026

To dobry ruch, bowiem w Wiśle nie miał większych szans na grę, a trzecioligowe rezerwy to dla niego już za mało. W minionej kampanii zaliczył dziewięć spotkań dla pierwszego zespołu Wisły – siedem w pierwszej lidze oraz dwa w Pucharze Polski. Zdobył debiutancką bramkę, a ostatni występ zaliczył w lutym, kiedy to dostał czerwoną kartkę w starciu z GKS-em Tychy.

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