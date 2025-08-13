Podolski zrobił kolejny krok w sprawie przejęcia Górnika Zabrze

Lukas Podolski zrobił kolejny krok w kierunku przejęcia Górnika Zabrze. Jak informuje serwis „Roosevelta81.pl”, w zabrzańskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące prywatyzacji klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Ruszyły negocjacje ws. sprzedaży Górnika Zabrze

W środę w Urzędzie Miasta Zabrze zainaugurowano proces negocjacyjny w sprawie sprzedaży akcji Górnika Zabrze. Jak podaje „Roosevelta81.pl”, w rozmowach wziął udział Lukas Podolski, który reprezentował firmę LP Holding GmbH, jako jedyny podmiot zainteresowany przejęciem 14-krotnego mistrza Polski.

Podolskiemu towarzyszyło dwóch innych przedstawicieli niemieckiej spółki. Stronę samorządową reprezentowali członkowie zespołu ds. prywatyzacji Górnika oraz prezydent miasta Ewa Weber.

Spotkanie w ratuszu było pierwszym etapem oficjalnych rozmów w sprawie prywatyzacji klubu. Kolejna runda negocjacji ma odbyć się w najbliższym czasie, choć dokładny termin nie został jeszcze ujawniony.

Zgodnie z ustaleniami, proces negocjacyjny powinien zakończyć się do 31 sierpnia 2025 roku. Dla Górnika Zabrze może to być początek nowego rozdziału w historii, który zadecyduje o przyszłości jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce.

W obecnych rozgrywkach, Trójkolorowi zajmują ósme miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Górnik miał niezwykle udany początek sezonu notując dwie wygrane z Lechią oraz Piastem. Potem jednak przyszły dwie porażki z Lechem i Termaliką. Teraz zespół prowadzony przez Michała Gasparika przygotowuje się do starcia z Pogonią Szczecin.

