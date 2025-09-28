PZPN wydał komunikat! Przyznaje się do błędu w meczu Raków – Legia

W meczu Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa doszło do sporej kontrowersji, bowiem Jarosław Przybył z Kluczborka podyktował rzut karny dla Medalików. Teraz jednak PZPN przyznał, że był to błąd.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Petar Stojanovic

PZPN: Błąd sędziów w meczu Raków – Legia

W poprzedniej ligowej kolejce Raków Częstochowa przed własną publicznością podejmował zespół Legii Warszawa. Wszystko zapowiadało, że czeka na nas niezwykle emocjonujące spotkanie, w którym wiele goli zobaczą kibice na stadionie i przed telewizorami. Było jednak inaczej i przede wszystkim niezwykle kontrowersyjnie.

Tuż przed końcem pierwszej połowy Jarosław Przybył z Kluczborka zdecydował się podyktować rzut karny po zagraniu piłki ręką przez Petara Stojanovicia. Wielu jednak zwraca uwagę na to, że wcześniej był on popychany przez rywala. Sam arbiter tego meczu następnego dnia w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl” przyznawał, że znów podjąłby taką decyzję.

Innego zdania jest jednak PZPN, a dokładnie Marcin Szulc, a więc p.o. przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN. W komunikacie na portalu Łączy Nas Piłka – „Klip tygodnia” – stwierdził, że decyzja ta była błędna.

– Konkludując: interwencję VAR w tej złożonej sytuacji należy uznać za nieuzasadnioną. W tej sytuacji należało grać dalej, czyli decyzja arbitra z boiska o kontynuowaniu gry powinna być utrzymana. Równocześnie należy podkreślić, że gdyby nie było takiego kontaktu fizycznego napastnika z obrońcą, a piłka trafiłaby w tak ułożoną rękę zawodnika Legii, to należałoby to uznać za nieprzepisowy kontakt ręki z piłką.

