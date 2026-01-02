Piłkarz widmo odchodzi z Pogoni Szczecin. Rozegrał jeden mecz

Pogoń Szczecin poinformowała właśnie oficjalnie, że niejaki Renyer odchodzi z klubu. Dla większości to pewnie anonimowe nazwisko, bowiem od lutego 2025 roku rozegrał w sumie jeden mecz.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Niejaki Renyer odchodzi z Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin w tym sezonie z całą pewnością spisuje się poniżej oczekiwań. Właściwie można nawet powiedzieć, że postawa Portowców jest jednym z największych rozczarowań rundy jesiennej. Tę część kampanii zakończyli oni bowiem na 10. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasa, a więc bardzo daleko od strefy pucharowej, do której na tym etapie sezonu tracą osiem oczek.

Z pewnością więc kibice oraz wszyscy związani z klubem mogą wysuwać wnioski na temat chociażby letniego okienka transferowego, w którym postanowiono przeprowadzić spore zmiany i jak się okazało, były one zbyteczne, albo następcy okazali się zbyt słabi. W tym wszystkim co działo się w Pogoni w ostatnim czasie większość zapewne zapomniała także o takim piłkarzu, jak Renyer. Właściwie trudno się dziwić, bowiem Brazylijczyk, który trafił do Szczecina w lutym 2025 roku, rozegrał dla tego zespołu jeden mecz. W rezerwach. Teraz Pogoń poinformowała o rozstaniu z 22-latkiem.

Skrzydłowy rodem z Brazylii w swoim CV miał i ma tylko występy w rodzimej lidze. Na jego koncie są także mecze w młodzieżowych reprezentacjach Brazylii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro. Umowa z Pogonią miała obowiązywać do końca czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Z Arki Gdynia do ŁKS-u Łódź?! Pomocnik może zmienić klub