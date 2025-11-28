Widzew zatrzymał kryzys. Trener ujawnił, co było kluczem do zwycięstwa

fot. PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Igor Jovicević z trzecim zwycięstwem. Tak podsumował mecz z Piastem

Widzew Łódź do starcia z Piastem Gliwice przystępował, chcąc przerwać serię spotkań bez zwycięstwa, która zaczęła się remisem z Legią Warszawa (1:1). W kolejnych dwóch spotkaniach łodzianie ulegli z kolei Lechii Gdańsk (1:2) oraz Koronie Kielce (1:3).

Nie mogło zatem dziwić, że w drużynie Igora Jovicevicia był duży apetyt na trzy oczka z Niebiesko-czerwonymi. Tym bardziej że we wcześniejszych czterech potyczkach, licząc też mecz kontrolny, za każdym razem górą był właśnie Widzew. W końcu chorwacki szkoleniowiec łodzian miał okazję na radość po trzecim zwycięstwie.

– Dzisiaj widzieliśmy tego ducha walki i ten widzewski charakter. Co ważne w kontekście tego zwycięstwa widoczna była też dynamika, o której też niejednokrotnie mówiono – powiedział Igor Jovicević w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

– Czujemy radość. Wspominałem o tym szacunku do zwycięstwa, które odczuwa się szczególnie, gdy za drużyną jest słabsza seria, gdy przegrywasz spotkania. Jeśli chodzi o konkretne elementy tego meczu, to pewnie zaznaczę, że dzisiaj byliśmy skuteczni w obu polach karnych. Zarówno o naszym, jak i przeciwnika – podkreślił trener.

– Rośniemy jako zespół. Zachowaliśmy czyste konto, zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Andi Zekiri też zdobył bramkę, więc w efekcie mamy te trzy punkty, na które na które pracowaliśmy. Są emocje – uzupełnił Chorwat.

Widzew kolejne spotkanie rozegra już w środku tygodnia, mierząc się w roli gościa z Pogonią Szczecin w meczu w ramach STS Pucharu Polski. Z kolei do ligowego grania drużyna z Łodzi wróci 6 grudnia, mierząc się w Lubinie z miejscowym Zagłębiem. Będzie to jednocześnie ostatnie spotkanie ekipy Jovicevicia w 2025 roku.

Czytaj więcej: Widzew w końcu odpalił! Przełamanie po tygodniach frustracji [WIDEO]