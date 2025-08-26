Piast Gliwice finalizuje transfer byłego gracza Górnika Łęczna

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast o krok od transferu skrzydłowego

Piast Gliwice z pewnością nie może zaliczyć początku tego sezonu do zbyt udanych. Właściwie należy powiedzieć, że pierwsze mecze gliwiczan są zdecydowanie poniżej jakichkolwiek oczekiwań kibiców oraz wszystkich związanych z klubem. Do tej pory na koncie zespołu prowadzonego przez Maxa Moldera widnieje raptem dwa punkty, co jest bardzo słabym wynikiem. Jeszcze gorzej jest gdy spojrzymy na liczbę zdobytych goli, tam ujrzymy okrągłe zero trafień.

Dlatego też dyrektor sportowy Piasta Gliwice Łukasz Piworowicz zdaje sobie sprawę, że konieczne są jeszcze wzmocnienia ofensywy. Z tego powodu blisko klubu jest nowy skrzydłowy, o czym informuje Szymon Janczyk z serwisu „Weszło”. Według informacji tego dziennikarza, nowym graczem Piastunków zostanie Jason Lokilo, który ostatnio związany był z CSKA Sofia, ale w Polsce doskonale znany jest z występów w Górniku Łęczna.

Jason Lokilo w minionym sezonie ligi bułgarskiej rozegrał w sumie 25 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował sześć asyst. W przeszłości gracz z Demokratycznej Republiki Konga rozegrał 18 spotkań w Championship oraz 33 w League One. Na koncie ma także występy w lidze portugalskiej oraz tureckiej i holenderskiej. W PKO Ekstraklasie dla Górnika Łęczna wystąpił 25 razy i dwukrotnie trafił do siatki notując także sześć asyst.

