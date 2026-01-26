Papszun zdradził powód. Dlatego zamienił Raków na Legię

Marek Papszun w przerwie zimowej zdecydował się zakończyć swoją przygodę w Częstochowie i przenieść się do Warszawy. Dlaczego 51-latek podjął taka decyzję i zamienił Raków na Legię? W rozmowie z Piotrem Kamienieckim z TVP Sport ujawnił swoją motywację.

Wojciech Dobrzyński/ Legionisci.com/ PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun ujawnił. „Z tego wynikała ta zmiana”

Najpierw od kwietnia 2016 roku do końca sezonu 2022/23, a następnie od lipca 2024 roku do 18 grudnia – Marek Papszun poprowadził Raków Częstochowa w łącznie 355 meczach. W końcu doświadczony szkoleniowiec uznał, że czas na kolejny przystanek w karierze. O powodach swojej decyzji mówi w rozmowie z Piotrem Kamienieckim z TVP Sport.

– Geneza przenosin do Legii wynikała z determinacji i mojej osobistej historii. To wielki klub, który ma ogromny potencjał widoczny przy analizie bardzo dobrych zawodników. Oczywiście, jesteśmy na miejscu w strefie spadkowej i trzeba poradzić sobie z tą sytuacją. Jednocześnie od początku komunikowałem to wszystko zawodnikom. Trzeba było pokazać cele, oczekiwania i nastawienie – przyznał 51-latek.

– Legia ma wielu bardzo dobrych zawodników, choć trzeba mieć świadomość, że temu klubowi nic się nie należy. Często można mieć wrażenie, że za samo bycie w klubie niektórzy mają dostawać przywileje. Noszenie tej koszulki nie jest jednak nagrodą samą w sobie. To wszystko trzeba sobie wywalczyć i na to zapracować. To fundament – kontynuował Papszun.

– Należy połączyć doświadczenia, młodość ze starszyzną i zbudować odpowiednie fundamenty wiary, pewności siebie i przekonania, że tę drużynę stać na znacznie więcej. Istotne są wspólne działania. Trzeba je nakreślić i nadać kierunek, a potem już systematyczna praca i przetwarzanie teorii na praktykę – zakończył nowy trener Wojskowych.