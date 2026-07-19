Papszun zabrał głos na temat kontuzji. Nowy gracz zdąży na Pogoń?!

Legia za tydzień rozegra pierwszy mecz z Pogonią Szczecin. Gotowy na to spotkanie będzie najpewniej Zoran Arsenić, o czym mówi Marek Papszun cytowany przez "Legia.net">

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Piłkarze wracają po urazach w Legii

Legia Warszawa już za tydzień rozpocznie swoje zmagania w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Piłkarze Marka Papszuna liczą na dużo lepszą kampanię od poprzedniej, ale przesłanek do tego nie jest wcale tak dużo. Przede wszystkim ligowi rywale dokonali bardzo poważnych ruchów i wydaje się, że lepszych niż Legioniści. Ci mają jednak jeden kluczowy atut: osobę Papszuna, który już wiele razy pokazywał, że potrafi układać drużyny pod wynik.

Niemniej na pierwszy mecz sezonu zespół Wojskowych może być nieco osłabiony. Do gry po kontuzji wraca dopiero Wahan Biczachczjan, a Zoran Arsenić w ostatnim czasie miał problemy zdrowotne. Wiele jednak wskazuje na to, że będzie gotowy na pierwszy mecz, o czym wspomina Marek Papszun.

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– Zoran Arsenić ma mały problem zdrowotny. Kwestia kilku dni, to nic poważnego. Liczę na to, że będzie gotowy na Pogoń – powiedział Marek Papszun cytowany przez serwis „Legia.net”.

– Wahan Biczachczjan wraca po kontuzji, ale w sobotę miał momenty dobrej gry. Musi wrócić do rytmu, przede wszystkim treningowego, bo nie był w pełni obciążany. Myślę, że czas, który spędził na boisku, dużo mu dał i z dnia na dzień będzie wracał do dyspozycji – dodał.

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