Wisła Kraków negocjuje z nowym pomocnikiem. To bardziej defensywny gracz

Wisła Kraków negocjuje z nowym pomocnikiem. Ma to być bardziej defensywny gracz do środka pola. Informacje w tej sprawie przekazał Mateusz Miga z "TVP Sport".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Nowy pomocnik na radarze Wisły Kraków

Wisła Kraków jest już na ostatnim etapie przygotowań do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Za tydzień ruszają bowiem ligowe rozgrywki, w których Biała Gwiazda ma zamiar powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie. Z pewnością będzie to jednak zadanie trudne, choć wydaje się, że drużyna Mariusza Jopa ma potencjał, żeby znaleźć się w środku tabeli na koniec kampanii. Szczególnie, że to jeszcze nie koniec transferów tego lata.

Do tej pory klub potwierdził kilka ciekawych ruchów, ale wzmocnieniu podlegać ma jeszcze przynajmniej pozycja defensywnego pomocnika. Według informacji, które przekazał Mateusz Miga z „TVP Sport”, Wisła Kraków prowadzi obecnie rozmowy z graczem właśnie na tę pozycję. Jak przekazano, Mariusz Jop zdradził, że jest to gracz, który mocniej ma być ukierunkowany na grę defensywą. Nie ma jednak jeszcze w tej sprawie żadnych konkretów, więc trudno spekulować o kogo może chodzić.

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Nowymi piłkarzami Białej Gwiazdy tego lata zostali: Marcel Łubik, Elie Youan, Maxence Maisonneuve oraz Jeremy Guillemenot. Najciekawiej wygląda jednak Youan, który z całą pewnością ma potencjał zostać jednym z najlepszych skrzydłowych w naszej lidze.

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