Papszun wskazał podstawowego bramkarza Legii. To on wygrał rywalizację

14:43, 30. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa w niedzielę zainauguruje rundę wiosenną domowym meczem z Koroną Kielce. Marek Papszun ujawnił, kto stanie między słupkami.

Marek Papszun
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Tobiasz pozostanie numerem jeden w bramce Legii

Legia Warszawa tej zimy sfinalizowała tylko jeden transfer. Marek Papszun zażyczył sobie nowego bramkarza, który stanie do rywalizacji z Kacprem Tobiaszem. Do drużyny dołączył więc Otto Hindrich, który przepracował z nią zimowy obóz przygotowawczy. W niedzielę Wojskowi rozpoczną rundę wiosenną od domowego meczu z Koroną Kielce. Dla Papszuna będzie to natomiast oficjalny debiut na ławce trenerskiej ekipy z Łazienkowskiej.

Zarówno Tobiasz, jak i Hindrich mieli okazję pokazać się podczas sparingów. Podczas piątkowej konferencji Papszun ujawnił, kto na ten moment będzie numerem jeden między słupkami. Miejsce w bramce utrzyma Tobiasz, który również jesienią rozegrał zdecydowaną większość spotkań.

– Na tę chwilę rywalizację wygrał Kacper Tobiasz i jeżeli nic się nie wydarzy nieprzewidywalnego, to on będzie bronił w niedzielę – przekazał szkoleniowiec stołecznej ekipy.

Tobiasz w tym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, siedmiokrotnie zachowując czyste konto. Jego przyszłość była w ostatnich tygodniach tematem medialnych doniesień. Wydawało się, że nawet tej zimy może opuścić Legię, ale nastąpił przełom. W tym momencie znacznie bliżej mu do przedłużenia wygasającej umowy i pozostania w Warszawie na dłużej. Hindrich natomiast występował do tej pory dla CFR Cluj. Legia zapłaciła za niego 600 tysięcy euro.

