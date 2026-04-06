Papszun szczęśliwy po wygranej Legii. „Najlepszy mecz w rundzie”

Legia zwycięska, Papszun chwali swoją drużynę
Legia Warszawa kontynuuje serię bez porażki. Na inaugurację rundy wiosennej lepsza okazała się od niej Korona Kielce, ale od tego czasu pozostaje niepokonana. W poniedziałek Wojskowi rywalizowali na wyjeździe z Pogonią Szczecin – to spotkanie zapowiadało się na bardzo wymagające, ale jednocześnie istotne w kontekście układu tabeli i walki o utrzymanie w Ekstraklasie.
W zasadzie od pierwszych chwil Legia przeważała, a w 32. minucie objęła prowadzenie za sprawą Milety Rajovicia. Ten podwyższył wynik zaraz po przerwie, a Pogoń nie była w stanie zagrozić. Stołeczny zespół utrzymał korzystny rezultat do ostatniego gwizdka, w pełni zasłużenie sięgając po trzy punkty.
Legia była w tym meczu nie tylko skuteczna w ofensywie, ale również bardzo dobra w grze obronnej. Marek Papszun pochwalił na konferencji prasowej swoich podopiecznych. Jego zdaniem to był najprawdopodobniej najlepszy mecz Legii pod jego wodzą.
– Cieszy mnie to, że zagraliśmy bardzo dobry mecz – być może najlepszy w tej rundzie. To było spotkanie kompletne i równe, bez dużych indywidualnych błędów, co jest dla nas bardzo budujące. Traktujemy jednak ten mecz jako jeden z kolejnych finałów. Można powiedzieć, że przed nami było osiem takich spotkań, a teraz zostało jeszcze siedem. Bardzo się cieszę, że po przerwie reprezentacyjnej wyglądaliśmy właśnie w ten sposób, ale już musimy myśleć o kolejnym meczu – przekazał Papszun po meczu, cytowany przez portal Legia.net.