Papszun szczęśliwy po wygranej Legii. „Najlepszy mecz w rundzie”

Legia Warszawa ograła Pogoń Szczecin 2-0 i oddaliła się od strefy spadkowej. Marek Papszun pochwalił swoich podopiecznych, którzy wiosną tak dobrze jeszcze się nie prezentowali.

Legia zwycięska, Papszun chwali swoją drużynę

Legia Warszawa kontynuuje serię bez porażki. Na inaugurację rundy wiosennej lepsza okazała się od niej Korona Kielce, ale od tego czasu pozostaje niepokonana. W poniedziałek Wojskowi rywalizowali na wyjeździe z Pogonią Szczecin – to spotkanie zapowiadało się na bardzo wymagające, ale jednocześnie istotne w kontekście układu tabeli i walki o utrzymanie w Ekstraklasie.

W zasadzie od pierwszych chwil Legia przeważała, a w 32. minucie objęła prowadzenie za sprawą Milety Rajovicia. Ten podwyższył wynik zaraz po przerwie, a Pogoń nie była w stanie zagrozić. Stołeczny zespół utrzymał korzystny rezultat do ostatniego gwizdka, w pełni zasłużenie sięgając po trzy punkty.

Legia była w tym meczu nie tylko skuteczna w ofensywie, ale również bardzo dobra w grze obronnej. Marek Papszun pochwalił na konferencji prasowej swoich podopiecznych. Jego zdaniem to był najprawdopodobniej najlepszy mecz Legii pod jego wodzą.

– Cieszy mnie to, że zagraliśmy bardzo dobry mecz – być może najlepszy w tej rundzie. To było spotkanie kompletne i równe, bez dużych indywidualnych błędów, co jest dla nas bardzo budujące. Traktujemy jednak ten mecz jako jeden z kolejnych finałów. Można powiedzieć, że przed nami było osiem takich spotkań, a teraz zostało jeszcze siedem. Bardzo się cieszę, że po przerwie reprezentacyjnej wyglądaliśmy właśnie w ten sposób, ale już musimy myśleć o kolejnym meczu – przekazał Papszun po meczu, cytowany przez portal Legia.net.