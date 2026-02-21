fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Tobiasz na ławce. Papszun wystawił dwóch debiutantów

Legia Warszawa czeka na ligowe zwycięstwo od września. W sobotni wieczór zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Płock, czyli największą sensacją tego sezonu Ekstraklasy. Nafciarze po dwóch porażkach opuścili fotel lidera tabeli, ale wciąż znajdują się w ścisłej czołówce, a rywalizacja z nimi nie należy do przyjemnych.

Jeśli Legia znów nie zwycięży, jej sytuacja w tabeli stanie się bardzo trudna. Aktualnie ma na koncie tyle samo punktów, co ostatnia Termalica. Marek Papszun postanowił wstrząsnąć drużyną i zamieszać przy ustalaniu wyjściowej jedenastki. Od pierwszej minuty zagra dwóch debiutantów – Otto Hindrich oraz Rafał Adamski. Tym samym Kacper Tobiasz wylądował na ławce rezerwowych. Rywalizację podczas zimowych przygotowań wygrał Polak, ale po trzech meczach nastąpiła zmiana między słupkami.

Były już napastnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki niedawno przeniósł się na Łazienkowską. Runda jesienna na zapleczu Ekstraklasy była dla niego znakomita – na wyższym poziomie rozgrywkowym może być jednak znacznie trudniej.

Na ławce rezerwowych mecz z Wisłą Płock zaczną też chociażby Kacper Urbański czy Steve Kapuadi. Kolejną szansę dostaje Mileta Rajović, który do tej pory tylko rozczarowywał.