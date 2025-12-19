Papszun definitywnie zamknął temat Rakowa. Nie będzie już tego komentować

Marek Papszun w piątek został zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa. Podczas prezentacji szkoleniowiec definitywnie zamknął temat odejścia z Rakowa i ogromnego zamieszania z tym związanego.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun nowym trenerem Legii Warszawa

Marek Papszun kilka tygodni temu pojawił się jako główny kandydat na trenera Legii Warszawa po odejściu Edwarda Iordanescu. Początkowo spekulacje wywołały sporo zamieszania, ale z czasem wszystko zaczęło zmierzać w kierunku zmiany klubu przez szkoleniowca.

Po drodze pojawiło się jednak wiele spięć, komentarzy, a negocjacje między klubami przeciągały się. Papszun podczas piątkowej konferencji postanowił definitywnie zamknąć temat Rakowa i rozpocząć nowy rozdział.

– Trzeba zakończyć temat Rakowa, bo od dzisiaj jestem trenerem Legii Warszawa. Dużo mówiłem ostatnio o Rakowie. Doszliśmy do porozumienia. Nie było to proste. Pewne rzeczy się wydarzyły, które według mnie nie powinny się wydarzyć. Na tym postawię kropkę, bo ja też bardzo sobie cenię dwa okresy. Nie będę tego roztrząsać. W porozumieniu rzeczywiście zawarliśmy, że nie będziemy tego komentować i tego będę się trzymał – powiedział krótko, ale zdecydowanie Marek Papszun.

Były już trener Rakowa ma przed sobą teraz niezwykle trudne wyzwanie. Legia Warszawa znajduje się w dużym kryzysie i zimową przerwę spędzi w strefie spadkowej na przedostatnim miejscu w tabeli. W Warszawa wciąż jednak tli się nadzieja na awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Różnice punktowe są na tyle małe, że pozwalają wierzyć w pozytywne zakończenie dla stołecznej drużyny.

Zobacz również: Milan zagra ligowy mecz w poza Europą. Allegri komentuje