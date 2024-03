Skandaliczna oprawa kibiców Cracovii. Klub wydał oświadczenie

PressFocus Na zdjęciu: Kibice Cracovii

Kibice Cracovii podczas meczu z Widzewem Łódź wywiesili skandaliczną oprawę

Można było zobaczyć zamaskowaną postać z odciętą głową w ręku

Klub jeszcze tego samego dnia wystosował oficjalne oświadczenie

Oświadczenie Cracovii ws. skandalicznej oprawy kibiców

W sobotę odbyło się spotkanie pomiędzy Cracovią a Widzewem Łódź. Mecz zakończył się remisem 2:2, ale najważniejsze wydarzenia tej rywalizacji miały miejsce na trybunach. Kibice “Pasów” w pewnym momencie wywiesili skandaliczną oprawę. Ukazana na niej była zamaskowana postać, która w jednej ręce trzyma odciętą głowę, a w drugiej pałkę teleskopową. Ponadto pod spodem widniał napis: Jesteśmy jak Prometeusz, bo dajemy ludziom ogień. Warto zaznaczyć, że odcięta głowa w zaprezentowanej oprawie to symbol grupy kibicowskiej Wisły Kraków.

Cracovia nie była obojętna na to zachowanie i postanowiła zareagować. Kilka godzin po meczu na oficjalnej stronie klubowej zostało opublikowane oświadczenie. Klub postanowił przeprosić wszystkich za skandaliczną oprawę.

Oświadczenie Cracovii:

W związku z oprawą wieloformatową, jaka miała miejsce podczas meczu pomiędzy Cracovią a Widzewem Łódź, ubolewamy nad jej treścią.

Niezależnie od przekazu, jaki miała ona przedstawiać, wiemy, iż mogła ona wzbudzić kontrowersje, co nie powinno mieć miejsca.

Jako klub przykładamy szczególną wagę do tego, aby propagować zasady bezpiecznego i przyjaznego kibicowania. #CracoviaOdNowa to także projekt, który ma przyciągać na stadion całe rodziny i to cel, jaki powinna sobie postawić cała społeczność zgromadzona wokół Cracovii. Zdajemy sobie sprawę, że oprawy meczowe mają swoją specyfikę i są ważnym elementem meczu, ale nie mogą one przedstawiać, nawet odnosząc się do mitologii greckiej, obrazów, które mogą być uznane za obraźliwe.

Sprawę tej oprawy klub szczegółowo wyjaśni tak, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnej sytuacji. Za zaistniałe wydarzenie przepraszamy i wierzymy, że w przyszłości nie będą one miały miejsca.

Sprawdź także: Skandaliczna oprawa kibiców Cracovii! Zaprezentowali odciętą głowę