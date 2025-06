Opoku podjął decyzję w sprawie Legii [NASZ NEWS]

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Aaron Opoku

Jest nowy trener, czas na transfery?

W poniedziałek o 11:00 Legia Warszawa przedstawiła nowego szkoleniowca. Edward Iordanescu podpisał kontrakt na dwa lata i na sam początek dostał już sporo pytań o transfery. Co było do przewidzenia, rumuński szkoleniowiec tłumaczył, że na konkretne odpowiedzi w tym temacie jest za wcześnie.



Również Michał Żewłakow, dyrektor sportowy, na pytania o wzmocnienia odpowiadał dość ogólnie. Oczywistym jest jednak fakt, że takowe będą, zresztą trener Iordanescu mówił o tym, że liczy na 3-4 konkretne ruchy, które szybko powinny podnieść jakość drużyny.

Wszystko było już ustalone

Goal.pl już wcześniej informował, że Legia zainteresowała się Aaronem Opoku, bardzo szybkim skrzydłowym, któremu tego lata skończył się kontrakt z 1. FC Kaiserslautern. Piłkarz był nawet w Warszawie na ostatnim meczu sezonu, obejrzał też Legia Training Center. To musiało oznaczać, iż temat jest zaawansowany.



I faktycznie, z naszych najnowszych informacji wynika, że warunki indywidualnego kontraktu z piłkarzem były już ustalone i wydawało się, że szansa na to, iż Opoku trafi na Łazienkowską jest bardzo duża. We wtorkowy wieczór dotarły do nas jednak wieści, że piłkarz zdecydował się na kontynuowanie kariery w innym klubie.