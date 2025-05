Z 2. Bundesligi do Legii? Piłkarz Kaiserslautern na celowniku klubu z Łazienkowskiej [NASZ NEWS]

Legia Warszawa szuka wzmocnień na różne pozycje. W klubie z Łazienkowskiej dojdzie do wielu zmian i to w obu kierunkach. Z informacji goal.pl wynika, że Legia zainteresowała się piłkarzem, który ostatni sezon spędził na boiskach 2. Bundesligi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Aaron Opoku

Zmiana trenera, nowi piłkarze

Jak wiadomo od niedzieli Goncalo Feio nie poprowadzi Legii w przyszłym sezonie. Na ostatniej prostej rozmów doszło do ich zerwania ze strony klubu. Będzie więc nowy szkoleniowiec, ale i nowi piłkarze. Z Rumunii dotarły wieści, że Legia interesuje się Vladimirem Blanutą, ale cena za tego piłkarza jest zdecydowanie za wysoka jak na polskie warunki.



Z kolei do goal.pl dotarły wieści, że warszawski klub zwrócił uwagę na Aarona Opoku. To 26-letni piłkarz, który występuje najczęściej na lewym skrzydle. Choć może też grać po drugiej stronie, a także w ataku. Obecnie jest zawodnikiem 1. FC Kaiserslautern, ale w czerwcu kończy mu się umowa.

Najszybszy piłkarz 2. Bundesligi



W tym sezonie 2. Bundesligi rozegrał 12 meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył 3 asysty. To wychowanek HSV Hamburg, swego czasu grał w reprezentacji Niemiec do lat 20. Zaliczył w tej drużynie sześć występów. Jest niezwykle szybkim piłkarzem. Zawodnik był ostatnio na meczu Legii, oglądał też centrum treningowe. Jego transfer nie jest jeszcze przesądzony, bo piłkarz nie narzeka na brak zainteresowania. Niemniej jego przyjścia do Legii wykluczyć nie można.