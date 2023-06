fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Godziński ( z lewej) i Marcin Stokłosa

Niespodziewany komunikat został opublikowany w czwartek 29 czerwca na stronie internetowej Ruchu Chorzów

Z klubem pożegnał się z Marek Godziński, który był wcześniej członkiem Rady Nadzorczej klubu, a ostatnio dyrektorem zarządzającym

Bez wątpienia to był jeden z głównych architektów nowej ery w klubie z Chorzowa

Marek Godziński opuścił Ruch Chorzów

Ruch Chorzów intensywnie pracuje nad tym, aby optymalnie być przygotowanym do gry w elicie. W tym celu zrealizował już kilka ciekawych transakcji.

Tymczasem niepokojąca wiadomość pojawiła się w czwartek 29 czerwca 2023 roku. Z powodów osobistych z klubem pożegnał się Marek Godziński, który 19 czerwca został powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego.

“Z powodów osobistych jestem zmuszony – z ciężkim sercem – podjąć decyzję o zakończeniu współpracy z naszym Klubem. Ostatnie 3,5 roku było jednocześnie najcięższym, ale zarazem najwspanialszym okresem w moim życiu i spełnieniem największych marzeń. Dziękuję Marcinowi, Sewerynowi, całej Niebieskiej ekipie w Klubie, zawodnikom, sztabowi, Legendom i wszystkim wspaniałym Ludziom Ruchu, których miałem szczęście i zaszczyt poznać, a przede wszystkim najlepszym Kibicom na świecie, którzy wspierali nas w tej niesamowitej drodze do Ekstraklasy. Jestem dumny i szczęśliwy, że dane mi było dołożyć małą cegiełkę do odbudowy Ruchu, w jego – być może – najgorszych momentach w historii. Życzę Klubowi, by zawsze, tak jak teraz, otaczali go ludzie autentycznie wierni i oddani, dla których dobro Ruchu jest zawsze na pierwszym miejscu” – napisał Marek Godziński w swoim oświadczeniu opublikowanym na stronie KSRuch.com.

Chorzowianie nową kampanię ligową zaczną już 23 lipca o godzinie 17:30. Pierwszym rywalem Ruchu w nowym sezonie Ekstraklasy będzie Zagłębie Lubin.

