Ruch Chorzów ogłosił kolejne wzmocnienie przed startem nowego sezonu. Tym razem szeregi Niebieskich zasilił Wiktor Długosz, który trafił do beniaminka Ekstraklasy na zasadzie wypożyczenia.

fot. Imago / PressFocus PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Wiktor Długosz

Kolejny transfer do Ruchu Chorzów stał się faktem

Niebiescy tym razem wypożyczyli Wiktora Długosza z Rakowa Częstochowa

Piłkarz trafił do teamu z Chorzowa na wypożyczenie z opcją transfery definitywnego

Wiktor Długosz zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów zdecydowanie nie marnuje czasu przed startem nowego sezonu. W czwartek 29 czerwca ekipa 14-krotnych mistrzów sfinalizowała ósme wzmocnienie przed startem nowej kampanii.

“Drużynę Niebieskich zasilił Wiktor Długosz. 23-letni pomocnik został wypożyczony z Rakowa Częstochowa na rok z opcją wykupu. Witamy w Ruchu!” – czytamy w wiadomości opublikowanej stronie KSRuch.com.

Długosz trafił do Rakowa Częstochowa w lutym 2021 roku. Jego umowa z Czerwono-niebieskimi obowiązuje do 2025 roku. W każdym razie co najmniej najbliższe 12 miesięcy zawodnik spędzi w zespole Jarosława Skrobacza.

– Cieszę się, że trafiłem do klubu z taką historią i taką rzeszą kibiców. Bardzo chce pomóc drużynie w osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Teraz czas na poznanie zespołu i dobre przygotowanie do sezonu – mówił piłkarz cytowany przez KSRuch.com.

W minionym sezonie zawodnik rozegrał łącznie 24 mecze, w tym 18 w Ekstraklasie. Zanotował w nich dwa kluczowe podania.

