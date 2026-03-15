Nawałka chwali trenera z PKO Ekstraklasy. „Może zostać wybitnym trenerem”

Adam Nawałka w bardzo ciepłych słowach wypowiedział się nt. pracy Michala Gasparika w Górniku Zabrze. Były selekcjoner w rozmowie z "Roosevelta81.pl" powiedział nawet o wielkiej przyszłości Słowaka.

Nawałka docenia Michala Gasparika

Górnik Zabrze w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, ale trzeba przyznać, że zdecydowanie dobre wrażenie z rundy jesiennej zaciera to, co obecnie dzieje się w zespole. Trójkolorowi przechodzą bowiem dość poważny kryzys, co odbija się na miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Obecnie lokują się dopiero na 7. pozycji, a w pięciu ostatnich meczach zainkasowali tylko dwa punkty. To słaby początek rundy.

Niemniej należy powiedzieć, że ogólnie widać, że Górnik – chociażby względem poprzedniego sezonu – idzie do przodu. Spora w tym zasługa obecnego trenera zespołu z Górnego Śląska, a więc Michala Gasparika. Słowak odmienił drużynę i dodał jej nowej energii. Jesienią była to jedna z najlepszych drużyn ligi. Pracę szkoleniowca docenia sam Adam Nawałka, a więc legendarny trener reprezentacji Polski i Górnika Zabrze.

– Cieszę się, że akurat trafiło na Michala, że dziś też może korzystać z mojego doświadczenia, ale wiadomo, że każdy trener ma swój model gry, nad którym pracuje. Trzymam za niego kciuki, jest na dobrej drodze, żeby zostać wybitnym trenerem – powiedział Adam Nawałka, który w przeszłości prowadził Górnika Zabrze, w rozmowie z serwisem „Roosevelta81.pl”.

