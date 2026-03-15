Szwarga szczerze ws. Widzewa. „Kibicowaliśmy, żeby nie zmienił trenera”

Widzew Łódź pod wodzą Aleksandara Vukovicia wygrał z Lechem Poznań, a w niedzielę zagra z Arką Gdynia. Dawid Szwarga przyznaje, że liczył na pozostanie Igora Jovicevicia.

Widzew odżyje z Vukoviciem? Tego obawia się Szwarga

Arka Gdynia nie składa broni w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. W niedzielę ma szansę, aby wydostać się ze strefy spadkowej, o ile zapunktuje w rywalizacji z Widzewem Łódź. To bardzo ciekawe spotkanie, bowiem rywale beniaminka również bronią się przed spadkiem, a ich sytuacja jest jeszcze trudniejsza.

Mimo olbrzymich wydatków na wzmocnienia, drużyna Widzewa nie funkcjonuje właściwie. Być może na odpowiednie tory wróci pod wodzą Aleksandara Vukovicia, który doprowadził ją już do wygranej w meczu z Lechem Poznań. Do tego czasu za wyniki odpowiadał Igor Jovicević, który został zwolniony po porażce w Pucharze Polski.

Dawid Szwarga uważa, że z Vukoviciem u sterów Widzew będzie znacznie mocniejszy. Otwarcie przyznał, że liczył na brak zmiany na ławce trenerskiej łódzkiego klubu.

– Pół żartem, pół serio oczywiście, ale kibicowaliśmy Widzewowi w meczu z GKS-em Katowice, żeby nie doszło do zmiany trenera. (…) Zgadzam się, że trener Vuković to fachowiec na wysokim poziomie. Przede wszystkim bardzo dobrze wie jak scalić zespół, na co zwrócić uwagę, żeby pojawiła się jedność w szatni. Od razu było widać inną energię w grze obronnej – wypalił Szwarga, cytowany przez „WP Sportowe Fakty”.

Niedzielny mecz Arka Gdynia – Widzew Łódź rozpocznie się o godzinie 12:15. Obie drużyny sąsiadują w ligowej tabeli i dzielą je dwa punkty.