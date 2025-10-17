Motor Lublin rozważa zmianę trenera. Nowe nazwiska na liście życzeń

Motor Lublin może wkrótce rozstać się z Mateuszem Stolarskim. Jak informuje Jakub Kłyszejko z "TVP Sport", w gronie kandydatów do zastąpienia 32-letniego szkoleniowca znajdują się Aleksandar Vuković oraz Daniel Myśliwiec.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Mateusz Stolarski pod presją, karuzela trenerska ruszyła w Lublinie

Motor Lublin nie wyobrażał sobie tak słabego początku rundy jesiennej w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna Mateusza Stolarskiego znajduje się tuż nad strefą spadkową i aktualnie zajmuje 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. W ostatnim spotkaniu lubelski zespół przegrał u siebie z GKS-em Katowice (2:5), a nawet dwa gole Karola Czubaka nie wystarczyły, by uratować choćby remis. Gospodarze kończyli mecz w osłabieniu po tym, jak Jakub Łabojko obejrzał drugą żółtą kartkę.

Od kilku tygodni Motor nie może odnaleźć właściwego rytmu, a cierpliwość władz klubu z Lubelszczyzny powoli się kończy. Według informacji przekazanych przez Jakuba Kłyszejkę z „TVP Sport”, kierownictwo Motoru poważnie rozważają zmianę szkoleniowca.

W gronie głównych kandydatów do przejęcia zespołu znajduje się Aleksandar Vuković, były trener Legii Warszawa i Piasta Gliwice. Serbski szkoleniowiec doskonale zna realia Ekstraklasy i słynie z umiejętności szybkiego uporządkowania drużyny pod względem organizacyjnym. Drugim poważnym kandydatem jest Daniel Myśliwiec, który do lutego tego roku roku prowadził Widzew Łódź.

Najbliższe dni mogą być kluczowe dla przyszłości Stolarskiego. Motor czeka wymagający kalendarz – zmierzy się kolejno z Widzewem Łódź, Lechem Poznań oraz Wisłą Płock. Jeśli wyniki nie ulegną poprawie, zmiana na stanowisku trenera wydaje się nieunikniona.