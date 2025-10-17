GKS Katowice może odetchnąć. Siedem bramek w Lublinie [WIDEO]

Pewna wygrana GKS-u w Lublinie. Grad goli
Motor Lubin na inaugurację 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmował GKS Katowice. Drużyna Mateusza Stolarskiego słabo spisuje się na początku sezonu i znajduje się w dolnych rejonach tabeli. Coraz częściej mówi się o możliwym zwolnieniu trenera, który wprowadził lubelski zespół do piłkarskiej elity w 2024 roku.
Piłkarze Rafała Góraka w tym sezonie nie odnieśli jeszcze żadnego zwycięstwa w meczach wyjazdowych i liczyli na przełamanie podczas wizyty w Lubinie. Spotkanie było ważnym testem dla obu drużyn. Gospodarzom zależało na poprawieniu wyników.
Już w 9. minucie goście objęli prowadzenie. Dośrodkowanie Alana Czerwińskiego z prawej strony boiska trafiło na głowę Borjy Galana, który nie dał żadnych szans bramkarzowi. W 21. minucie GKS podwyższył prowadzenie po samobójczym trafieniu Arkadiusza Najemskiego, na którego naciskał Adam Zrelak.
Gospodarze nie poddali się i jeszcze przed przerwą odrobili straty. Do siatki trafił Karol Czubak, który dwukrotnie pokonywał bramkarza gości. Pierwsza połowa zakończyła się dla Motoru w trudnej sytuacji, gdy Jakub Łabojko obejrzał dwie żółte kartki.
Po przerwie katowiczanie wykorzystali fakt, że grali w przewadze jednego zawodnika. W 47. minucie na listę strzelców wpisał się Adam Zrelak, a wynik na 5:2 ustalił później Ilja Szkurin, który strzelił dwa gole.. GKS zdobył cenne trzy punkty w Lubinie i wydostał się ze strefy spadkowej, w której przebywał od kilku tygodni. W następnej kolejce ekipa Góraka podejmie Koronę Kielce, natomiast Motor zagra u siebie z Widzewem Łódź.
Motor Lublin – GKS Katowice 2:5 (2:2)
0:1 Borja Galan 9′
0:2 Arkadiusz Najemski (sam) 21′
1:2 Karol Czubak 34′
2:2 Karol Czubak 38′
2:3 Adam Zrelak 47′
2:4 Ilja Szkurin 73′
2:5 Ilja Szkurin 81′