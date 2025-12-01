Legia Warszawa w ostatnim spotkaniu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy zremisowała z Motorem Lublin (1:1). Przedłużyła się zatem seria Wojskowych bez wygranej w lidze.

fot,. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Legia męczy się w lidze. Motor zatrzymał faworyta

Legia Warszawa wciąż pod wodzą tymczasowego trenera Inakiego Astiza mierzyła się z Motorem Lublin. Wojskowi podchodzili do rywalizacji, chcąc przerwać serię bez zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie. Zadanie nie było jednak proste, bo na drodze stanęła rozpędzona ekipa Mateusza Stolarskiego.

W pierwszej odsłonie kibice zgromadzeni na Arenie w Lublinie byli świadkami tylko jednego gola. Jego autorem był Karol Czubak. Były napastnik między innymi Arki Gdynia wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Kacpra Tobiasza na Fabio Ronaldo.

Legia znów w tarapatach! Motor prowadzi po golu Czubaka z rzutu karnego! ⚽



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 1, 2025

Stołeczna ekipa odpowiedziała w 25. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Rafał Augustyniak, który skierował piłkę do siatki po centrze z rzutu rożnego i zamieszaniu w polu karnym rywali. Tym samym na przerwę obie drużyny udały się z remisem.

Jest szybkie wyrównanie! Rafał Augustyniak trafia dla Legii ⚽



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 1, 2025

Po zmianie stron przede wszystkim Legia mogła strzelić gola. Bliski tego był w 57. minucie Mileta Rajović. Oddał strzał z kilku metrów, ale piłka po jego próbie przeleciała nad bramką. Finalnie do końca zawodów rezultat już się nie zmienił. Warszawska drużyna zanotowała siódmy, a ekipa z Lublina ósmy remis w tym sezonie.

Legioniści swoje kolejne spotkanie rozegrają w najbliższą sobotę o godzinie 20:15. Zmierzą się wówczas z Piastem Gliwice na wyjeździe. Z kolei Motor czeka potyczka z Arką Gdynia tego samego dnia.

Motor Lublin – Legia Warszawa 1:1 (1:1)

1:0 Karol Czubak 11′ (k.)

1:1 Rafał Augustyniak 25′