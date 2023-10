PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

ŁKS Łódź po 11 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy

Posadą za taki stan rzeczy zapłacił Kazimierz Moskal

Faworytami do przejęcia schedy po 56-latku są Piotr Stokowiec i Leszek Ojrzyński

Kazimierz Moskal ponownie zwolniony z ŁKS-u!

Łódzki Klub Sportowy notuje fatalny początek sezonu. Po 11 kolejkach beniaminek PKO BP Ekstraklasy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Wygrał zaledwie dwa mecze (z czego ostatni 20 sierpnia) i zgromadził tylko siedem punktów. Klub wykorzystał przerwę na mecze reprezentacyjne, by dokonać roszad. Postanowiono zwolnić Kazimierza Moskala.

Kazimierz Moskal przestał pełnić funkcję trenera ŁKS-u. Od pracy z zespołem został odsunięty także Marcin Pogorzała. Nowego szkoleniowca przedstawimy już wkrótce. https://t.co/b2sgVleTG0 — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) October 11, 2023

Tym samym powtórzyła się historia sprzed ponad trzech lat. Wówczas Moskal również wprowadził ŁKS do Ekstraklasy, ale na tym poziomie wyniki nie zadowalały właścicieli klubu i doszło do zwolnienia. Łodzianie informują jednocześnie, że niebawem przedstawią nowego szkoleniowca. Wśród głównych kandydatów do przejęcia schedy po 56-latku wymienia się Piotra Stokowca, Leszka Ojrzyńskiego i Marcina Brosza.

