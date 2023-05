Lukas Podolski: dla mnie liczy się klub, a nie szczebel rozgrywek

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski przedłużył kontrakt z Górnikiem Zabrze o dwa lata

Tuż po oficjalnym ogłoszeniu porozmawiał z Piotrem Koźmińskim z WP SportoweFakty

Poldi wyznał, że nawet gdyby Górnik spadł, to i tak by przedłużył kontrakt

Lukas Podolski szczerze o kontrakcie. “Gdybyśmy spadli, to i tak bym przedłużył”

Górnik Zabrze oficjalnie poinformował, że przedłużył kontrakt z Lukasem Podolskim do 2025 roku. Negocjacje klubu z zawodnikiem trwały dość długo, przez co niektórzy sugerowali, że piłkarz czeka na to, czy zespół spadnie z ligi. Teraz Poldi wszystkiemu zaprzeczył w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z WP SportoweFakty.

– Ktoś może powiedzieć, że czekałem aż się utrzymamy. Szczerze? Nie miało to znaczenia. Teraz mogę ci powiedzieć, że nawet gdybyśmy spadli, to i tak bym przedłużył. Bo dla mnie znaczenie ma Górnik, a nie liga, w której występuję. […] Dla mnie liczy się klub, a nie szczebel rozgrywek. Nie odwróciłbym się plecami od klubu dlatego, że spadł z ligi – postawił sprawę jasno Podolski.

– Inne kluby widziały, że wciąż strzelam gole, że jestem najlepszym asystentem ligi. I fakt: leżały oferty na stole. Ale szczerze? Raczej nie brałem pod uwagę kolejnej przeprowadzki, wyjazdu gdzieś na kolejny rok – przyznał mistrz świata z 2014 roku.

– Na pewno taka myśl gdzieś krążyła, ale chyba nie za mocno. Kocham grać w piłkę, kocham dawać radość kibicom. A tu w Zabrzu czuję, że ją daję. Ciężko byłoby mi to zostawić. Może Zabrze to nie Gdańsk, czy Wrocław, ale ten nasz Śląsk jest na swój sposób wyjątkowy, ma swój temat. Bardzo dobrze się tu czuję – mówił o ewentualnym zakończeniu kariery.