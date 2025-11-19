Luis Palma mógł trafić do innego giganta z PKO Ekstraklasy. Aż trudno uwierzyć

19:45, 19. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy

Luis Palma, który jest gwiazdą nie tylko Lecha Poznań, ale i całej PKO Ekstraklasy, zimą mógł trafić do Legii Warszawa. Zdecydowały jednak kwestie finansowe, o czym poinformował Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet".

Luis Palma
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

Legia zrezygnowała z Palmy z powodu finansów

Lech Poznań w tym sezonie PKO Ekstraklasy radzi sobie dość przeciętnie. Aktualnie Kolejorz, który miał walczyć o obronę mistrzowskiego tytułu, zajmuje dopiero 8. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 21 punktów. To powoduje, że strata do pierwszego Górnika Zabrze na tym etapie sezonu wynosi już osiem oczek, co jest dość sporą liczbą. Podobnie słabo wygląda sytuacja tego zespołu w Lidze Konferencji Europy.

Niemniej jedną z tych rzeczy, za którą można pochwalić władze Lecha Poznań oraz po prostu cały klub, jest kwestia sprowadzenia do klubu Luisa Palmy. Reprezentant Hondurasu, który latem został wypożyczony do Poznania z Celticu Glasgow z miejsca stał się czołowym graczem nie tylko swojego zespołu, ale i całej PKO Ekstraklasy. Co jednak ciekawie, Palma mógł trafić do Legii Warszawa, o czym poinformował Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego Onet”.

Już zimą bowiem pojawił się temat ofensywnego gracza przy Łazienkowskiej, ale finalnie – pomimo rozmów – uznano, że koszt wykupu oraz ogólne kwestie finansowe stają na drodze do tego ruchu. Podobnie sprawa miała się latem, gdzie do gry wkroczył wówczas Lech Poznań.

Luis Palma w tym sezonie dla Kolejorza wystąpił w 19 meczach i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na trzy miliony euro.

