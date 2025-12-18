Legia Warszawa zmienia trenera! Znamy datę prezentacji Papszuna

Legia Warszawa w piątek (19 grudnia) o godzinie 14:00 na stadionie zorganizuje prezentację nowego trenera - poinformował serwis legionisci.com. Od dłuższego czasu wiadomo, że szkoleniowcem Wojskowych zostanie Marek Papszun.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia zorganizuje prezentację Papszuna w piątek 19 grudnia

Legia Warszawa kończy nieudany dla siebie 2025 rok. Choć w pierwszym półroczu udało im się zdobyć Puchar Polski, tak druga część minionego roku pozostawia wiele do życzenia. Rundę jesienną w PKO BP Ekstraklasie zakończyli, będąc w strefie spadkowej. Z kolei w Lidze Konferencji kompletnie rozczarowali, ponieważ na wiosnę nie zagrają w fazie pucharowej.

W międzyczasie w Warszawie doszło do zmiany trenera. Inaki Astiz zastąpił zwolnionego pod koniec października Edwarda Iordanescu. Hiszpan był jednak opcją tymczasową, ponieważ klub szukał nowego stałego trenera, który przejmie pierwszą drużynę.

Od dłuższego czasu wiadomo, że nowym szkoleniowcem stołecznego klubu ma zostać Marek Papszun. Media donoszą, że Raków i Legia osiągnęły porozumienie ws. 51-latka. Po ostatnim meczu w tym roku zmiana klubu ma być tylko formalnością. Serwis legionisci.com poinformował, kiedy można spodziewać się oficjalnej prezentacji trenera.

Legia zaplanowała wydarzenie na piątek (19 grudnia) o godzinie 14:00. Oficjalna prezentacja odbędzie się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3. Papszun ma podpisać z Legią kontrakt do czerwca 2028 roku, a Raków dostanie za niego ok. 400 tysięcy euro.