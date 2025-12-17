Papszun wkrótce w Legii Warszawa. Znamy szczegóły umowy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun przenosi się do Legii. Duża przebudowa w klubie

Legia Warszawa od tygodni czeka na przybycie Marka Papszuna. W tym czasie zespół prowadzi Inaki Astiz, pod wodzą którego nie wygrał ani jednego spotkania. Sytuacja stołecznej ekipy jest tragiczna – straciła już szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie będzie zimować na miejscu spadkowym.

Oczywiście w Warszawie się nie załamują i mają wielkie oczekiwania wobec współpracy z Papszunem. Wyciągnięcie go z Częstochowy było bardzo trudnym zadaniem, gdyż Raków stawiał swoje warunki i przede wszystkim utrzymał trenera do końca rundy jesiennej. W czwartek po raz ostatni poprowadzi zespół Medalików, a później obejmie klub ze stolicy Polski.

Papszun podejmuje się dużego wyzwania i liczy na stworzenie ambitnego projektu, którego będzie twarzą. Do Legii przeniesie się wspólnie z czterema członkami sztabu z Rakowa. Portal Meczyki.pl ujawnia szczegóły jego umowy – będzie obowiązywać do połowy 2028 roku. Za wykup szkoleniowca Legia zapłaci Rakowowi około 400 tysięcy euro.

To wielka sprawa zarówno dla klubu, jak i samego Papszuna. Od 2016 roku prowadził Raków z małą przerwą w sezonie 2023/2024. W tym czasie zaliczył kolejne awanse, dostał się do Ekstraklasy, zdobył mistrzostwo Polski, a także poprowadził drużynę w europejskich pucharach. Legia w ciągu najbliższych dni ma ogłosić go jako nowego trenera.