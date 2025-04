Legia zaskoczyła kibiców. Nowy kontrakt tuż przed meczem

Legia Warszawa tuż przed meczem z Chelsea ogłosiła, że Wojciech Urbański przedłużył umowę do końca czerwca 2028 roku. To pierwsza oficjalna decyzja nowego dyrektora Michała Żewłakowa.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Wojciech Urbański na dłużej w Legii Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie ma szansę zaszokować na europejskiej arenie, a właściwie trzeba przyznać, że już trochę to zrobiła, bowiem Wojskowi znajdują się na etapie ćwierćfinałów Ligi Konferencji i dzisiaj powalczą z Chelsea w pierwszym meczu o trzy punkty przed rewanżem na Wyspach Brytyjskich.

O to jednak nie będzie łatwo, bowiem rywal jest absolutnie z najwyższej półki. Niemniej tuż przed meczem władze Legii postanowiły zaskoczyć i uszczęśliwić kibiców stołecznego klubu, bowiem poinformowano o przedłużeniu kontraktu przez Wojciecha Urbańskiego. 20-letni pomocnik i młodzieżowy reprezentant Polski związał się z Legią kontraktem do końca czerwca 2028 roku. To pierwsza oficjalna decyzja nowego dyrektora Wojskowych, Michała Żewłakowa.

WIDEO: Historyczny dzień dla Polaków. “Polska gurom!”

Urbański w Legii, której jest wychowankiem, do tej pory rozegrał 27 spotkań, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował trzy asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia gracza z rocznika 2005 na 800 tysięcy euro.

– Gra dla Legii zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń i bardzo się cieszę, że mogę kontynuować moją karierę w tym klubie. Legia jest miejscem, w którym mam wiele możliwości do rozwoju – powiedział Urbański w rozmowie z oficjalną stroną klubową.

