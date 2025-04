Pululu na radarze francuskiego giganta. Tego jeszcze nie było

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu może trafić do AS Monaco, gigant chce gwiazdora

Jagiellonia Białystok w ostatnim czasie zrobiła ogromny postęp. Widać to praktycznie we wszystkich wskaźnikach i trudno doczepić się do czegokolwiek, co dzieje się w zespole Dumy Podlasia. Nie bez przypadku w końcu białostoczanie grają w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy z Real Betis.

Niemniej dobre występy zespołu mistrzów Polski skutkują także zainteresowaniem ich zawodnikami. Przede wszystkim na radarze zagranicznych klubów znajduje się Afimico Pululu. Angloczyk aktualny lider klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji i gwiazda PKO Ekstraklasy. Do tej pory w kontekście transferu napastnika mówiło się głównie o klubach z Grecji, o czym donosił Piotr Koźmiński na naszych łamach.

WIDEO: Historyczny dzień dla Polaków. “Polska gurom!”

Teraz jednak do gry wchodzi absolutny gigant. Według informacji przekazanych przez serwis “sport.ch”, Afimico Pululu znalazł się na radarze AS Monaco. Przedstawiciele wielokrotnego mistrza Francji i stałego uczestnika Ligi Mistrzów obserwowali gwiazdora Jagiellonii już w meczu z Cercle Brugge.

Afimico Pululu w tym sezonie rozegrał dla Jagiellonii Białystok 44 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia 26-latka na 5 milionów euro, a jego umowa z białostoczanami wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

