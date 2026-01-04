Legia Warszawa ogłosiła sztab Papszuna. Robi wrażenie

Marek Papszun i jego sztab – oni mają naprawić Legię Warszawa
Legia Warszawa pod koniec 2025 roku w końcu dopięła swego, podpisując kontrakt z nowym trenerem. Inakiego Astiza, który pełnił obowiązki tymczasowego szkoleniowca zastąpił Marek Papszun. 51-latek podpisał umowę do końca sezonu 2027/2028. Jednocześnie klub podczas prezentacji trenera zapowiedział, że kompletny sztab szkoleniowy przedstawi na początku 2026 roku.
W niedzielę (4 stycznia) Legia Warszawa za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprezentowała 28-osobowy sztab szkoleniowy. Wśród nowych osób, które dołączyły do drużyny razem z Markiem Papszunem jest aż siedmiu nowych trenerów.
Papszun będzie miał trzech asystentów. W klubie został Inaki Astiz, a tę samą rolę pełnić będą Artur Węska i Marek Wasiluk. Za pracę z bramkarzami odpowiadać będzie Maciej Kowal i Paweł Szajewski, którzy zastąpią Arkadiusza Malarza. Za przygotowanie fizyczne odpowiadać będzie Michał Garnys. Analitykiem został Łukasz Cebula, a trenerem mentalnym Paweł Frelik.
Sztab szkoleniowy Legii Warszawa:
Trener: Marek Papszun
Asystenci: Inaki Astiz, Artur Węska, Marek Wasiluk
Trenerzy bramkarzy: Maciej Kowali, Paweł Szajewski
Trenerzy przygotowania fizycznego: Michał Garnys, Sebastian Bascon Lopez
Analitycy: Łukasz Cebula, Maciej Krzymień
Analityk danych: Bartłomiej Kuźma
Trener mentalny: Paweł Frelik
Szef działu motoryczno-medycznego: Bartosz Bibrowicz
Dyrektor I drużyny: Konrad Paśniewski
Kierownik ds. I drużyny: Paweł Feliciak
Lekarze: Mateusz Dłutowski, Marcin Tusiński
Fizjoterapeuci: Bartosz Kot, Kacper Balcerak, Maciej Treutz-Kuszyński, Giovani Mangano, Jakub Wyłupek
Kucharze: Michał Matuszewski, Wojciech Wincenciak
Dietetyk: Urszula Somow
Kierownik LegiaLAB: Piotr Żmijewski
Kitmani: Sebastian Wołowicz, Piotr Kubeł