Legia Warszawa ogłosiła kadrę na obóz. Marek Papszun wybrał 30 zawodników

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Kadra Legii na zimowe zgrupowanie

Legia Warszawa ma za sobą koszmarną rundę jesienną. W PKO BP Ekstraklasie Wojskowi zajmują dopiero 17. miejsce w tabeli, a dodatkowo nie zdołali awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Słabe wyniki sprawiły, że w grudniu szkoleniowcem stołecznego zespołu został Marek Papszun.

Zimowa przerwa przyniosła również pierwsze ruchy kadrowe. Z klubem rozstali się Noah Weisshaupt oraz Marco Burch. Władze Legii zapowiadają dalsze wzmocnienia. W styczniu do drużyny mają dołączyć m.in. nowy napastnik oraz bramkarz.

Kluczowym elementem przygotowań Legii do rundy wiosennej będzie zagraniczne zgrupowanie. W dniach 10–23 stycznia Warszawianie będą trenować w Hiszpanii. Na obóz przygotowawczy w Mijas poleciało 30 zawodników. Sztab szkoleniowy zaplanował w tym czasie cztery mecze kontrolne, które mają pomóc zespołowi zbudować formę na decydującą część sezonu.

Wśród bramkarzy powołanych na zgrupowanie znaleźli się Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Wojciech Banasik oraz Jan Bienduga, co zapowiada ciekawą rywalizację o miejsce między słupkami. O zdobywanie bramek odpowiadać będą Antonio Colak i Mileta Rajović. Do zespołu dołączy również Jean-Pierre Nsame, który w trakcie obozu będzie kontynuował rehabilitację pod okiem klubowych specjalistów.

Kadra Legii w Hiszpanii: