Legia ma poważnego następcę Feio! To znane nazwisko

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Aleksiej Szpilewski może zostać trenerem Legii Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie ma już właściwie szanse na zakwalifikowanie się do europejskich pucharów tylko poprzez wygranie Pucharu Polski. W rozgrywkach PKO Ekstraklasy zajmują oni bowiem dopiero 5. miejsce i tracą sporo punktów do trzeciej Jagiellonii oraz trzy oczka do Pogoni Szczecin.

To wszystko powoduje, że niepewna jest posada Goncalo Feio, który pomimo dobrych wyników osiąganych w Lidze Konferencji Europy nie może być pewny tego, że poprowadzi stołeczny klub w kolejnym sezonie. Umowa Portugalczyka wygasa wraz z końcem czerwca tego roku i coraz więcej mówi się, że współpraca nie będzie kontynuowana. Tym samym Legia Warszawa szuka nowego trenera, który mógłby objąć zespół i być może właśnie to zrobiła. Według informacji przekazanych przez Piotra Kamienieckiego z “TVP Sport”, poważnym kandydatem do pracy w Legii jest Aleksiej Szpilewski.

WIDEO: Goncalo Feio na wylocie z Legii? “Daję mu 1 procent”

Obecnie 37-letni szkoleniowiec z Białorusi prowadzi Aris Limassol i walczy o mistrzostwo Cypru. Niemniej po zakończeniu sezonu ma rozstać się z klubem i poszukać nowych wyzwań, a praca w Legii z pewnością by takim była. W przeszłości Szpilewski łączony był m.in. z pracą w Rakowie Częstochowa oraz Lechu Poznań. W swojej karierze pracował on m.in. w młodzieżowych zespołach RB Lipsk oraz jako trener Kajratu Ałmaty.

