Górnik zainteresował się wychowankiem Palmeiras. W tym sezonie Brazylijczyk strzelił 10 goli w Portugalii [NASZ NEWS]

To wychowanek 12-krotnego mistrza Brazylii

Ciekawe informaje dotarły do nas w sobotni poranek z Portugalii. Jak przekonuje nas jedno z tamtejszych źródeł, Górnik Zabrze zainteresował się Gabrielem Barbosą, rosłym napastnikiem drugoligowego Penafielu. Słowo “rosły” nie pada tu przypadkowo, ponieważ Barbosa liczy aż 195 cm. Do tego dochodzi solidna waga (88 kg), co sprawia, że zawodnik bardzo mocno trzyma się na nogach i ciężko go przepchnąć.

26-letni obecnie Barbosa zaczynał karierę w słynnym Palmeiras, który aż dwanaście razy sięgał po mistrzostwo Brazylii. Wyjechał jednak z tego klubu za młodu, a jego pierwszym europejskim przystankiem był włoski SPAL (drużyna U19). Stamtąd wrócił do Brazylii, zaliczając pobyt kolejno w Loindrinie, Figueiense i Paysandu. Potem zdecydował się na wyjazd do Korei Południowej (FC Seoul), a następnie trafił do greckiego Levadiakosu. Zaliczył też pobyt w albańskim FC Kukes, aż wreszcie trafił do portugalskiego Penafielu.

Strzelecko zalicza najlepszy sezon w karierze

Ten sezon jest zdecydowanie najlepszym w jego karierze. W 22 ligowych meczach drugiej ligi portugalskiej zdobył 10 goli, w tym dublet przeciwko Porto II i bramkę w starciu z Benficą II. Poprzedni sezon w barwach Penafiel to 7 meczów i 6 trafień. Niestety, pod koniec lutego doznał kontuzji i od tego czasu nie występuje. Co do długości kontraktu, to umowa Barbosy z Penafiel kończy się po zakończeniu tego sezonu.

A jeśli chodzi o Górnika, to oczywiście nie jest to jedyny temat co do napastnika. Goal.pl pierwszy informował, że zabrzanie zainteresowali się bramkostrzelnym Grekiem. To Theodoros Tsirigotis, który ma wzmocnić zabrzan po zakończeniu tego sezonu, gdy wygaśnie jego umowa z Iraklisem.



Na razie napastnik skupia się na tym, aby wywalczyć koronę króla strzelców. Jest na dobrej drodze, bo do końca sezonu zostały już tylko dwie kolejki. W tym momencie Tsirigotis jest najlepszym strzelcem zaplecza greckiej ekstraklasy z 20 bramkami na koncie. W sezonie regularnym rozegrał 18 meczów i strzelił 14 goli, a w play off jest jeszcze lepiej – 6 meczów i 6 trafień.