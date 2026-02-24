Legia Warszawa może trafić w nowe ręce. To byłby wielki ruch w Ekstraklasie

Legia Warszawa walczy w tym sezonie o utrzymanie w Ekstraklasie. Michał Brański w rozmowie z "Wirtualnymi Mediami" ujawnił, że byłby gotowy przejąć klub od Dariusza Mioduskiego.

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Michał Brański gotowy przejąć Legię

Legia Warszawa znalazła się w trudnej sytuacji w PKO BP Ekstraklasie w bieżących rozgrywkach. Wojskowi zajmują 16. miejsce w tabeli, a w miniony weekend odnieśli pierwsze zwycięstwo pod wodzą nowego trenera Marka Papszuna, pokonując Wisłę Płock (2:1) przy Łazienkowskiej. Bramkę w debiucie zdobył Rafał Adamski, który zimą przeniósł się do stołecznego klubu z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Właścicielem Legii pozostaje Dariusz Mioduski, ale od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje o możliwej zmianie właściciela. Wartość klubu szacowana jest nawet na 200 milionów euro. W rozmowie z „Wirtualnymi Mediami”, Michał Brański wyraźnie zasugerował, że byłby gotowy wejść w warszawski klub. – Mówię poważnie. Natychmiast bym w to wszedł z grupą właściwych ludzi – podkreślił.

W przeszłości inwestor był związany ze Stomilem Olsztyn, a później był łączony Lechią Gdańsk. Brański jest współzałożycielem Grupy Wirtualna Polska. Zapytany o koszty przygody ze Stomilem, odpowiedział: Górne kilka milionów złotych.

– Ta przygoda odmieniła moje spojrzenie na sportowców i na to, jak można tydzień do tygodnia chcieć być lepszym. Poza sportem nie zawsze rozumiemy, czym jest ciągła wysoka presja. Jak miażdżące psychicznie jest konkurowanie nawet w samym klubie o pozycję – dodał.