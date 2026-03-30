Legia Warszawa ma problemy kadrowe. Wiadomo, kiedy wrócą ważni piłkarze

Legia Warszawa desperacko walczy o utrzymanie w tym sezonie w Ekstraklasie. Serwis Legionisci.com ujawnił, kiedy po kontuzjach wrócą Bartosz Kapustka i Antonio Colak.

Bartosz Kapustka i Antonio Colak coraz bliżej powrotu

Legia Warszawa w bieżącym sezonie PKO BP Ekstraklasy odniosła zaledwie sześć zwycięstw. Poprawa wyników nastąpiła po zmianie szkoleniowca. Odkąd drużynę przejął Marek Papszun, stołeczny zespół wyraźnie złapał stabilność. Przegrał tylko jedno spotkanie pod wodzą byłego trenera Rakowa Częstochowa i pozostaje niepokonany od siedmiu meczów.

Przed marcową przerwą reprezentacyjną Wojskowi zdołali wydostać się ze strefy spadkowej, choć w ostatnim meczu zremisowali z Rakowem (1:1) przy Łazienkowskiej, Obecnie Legia musi radzić sobie bez dwóch ważnych zawodników. Bartosz Kapustka przechodzi rehabilitację po urazie przywodziciela. Jak informuje serwis Legionisci.com, kapitan zespołu wkrótce powinien wrócić do treningów, co jest dobrą wiadomością dla Papszuna.

Z kolei Antonio Colak zmaga się z kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał na początku marca. W jego przypadku powrót na boisko planowany jest na drugą połowę kwietnia. 32-latek dołączył do Legii na początku września i strzelił raptem trzy gole w 19 występach.

Przed Legią kolejne ważne spotkanie. W ramach 27. kolejki Ekstraklasy warszawski zespół zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Mecz zaplanowano na poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie 17:30. Duma Pomorza ma aktualnie cztery punkty więcej od Wojskowych i plasuje się na 13. lokacie w tabeli.