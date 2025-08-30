Legia Warszawa dokonała hitowego transferu. Wszystko jasne

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Oficjalnie: Kamil Piątkowski w Legii!

Legia Warszawa zrealizowała kolejny ważny ruch transferowy. Stołeczny klub w sobotę potwierdził pozyskanie Kamila Piątkowskiego z Red Bulla Salzburg. 25-letni obrońca rundę wiosenną ostatniego sezonu spędził na wypożyczeniu w tureckiej Kasimpasie, a wcześniej reprezentował barwy Granady, dla której rozegrał dziewięć spotkań w La Liga. Piątkowski w 2021 roku odszedł z Rakowa Częstochowa za sześć milionów euro, a teraz wraca do PKO BP Ekstraklasy, by wzmocnić linię defensywną zespołu Edwarda Iordanescu.

Legia ma za sobą udany start sezonu. Po zaciętym dwumeczu z Hibernianem awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji. Kluczową bramkę w 4. rundzie eliminacji zdobył Mileta Rajović, którego sprowadzono latem tego roku z Watfordu za trzy miliony euro. Do drużyny dołączyli także Damian Szymański i Arkadiusz Reca, a teraz warszawianie mogą liczyć na dodatkowe doświadczenie w obronie. Piątkowski w reprezentacji Polski uzbierał osiem meczów i ma w swoim dorobku jedną bramkę.

– Wracam do Ekstraklasy bogatszy o doświadczenia – mecze w Lidze Mistrzów UEFA, w lidze austriackiej, na wypożyczeniach i w reprezentacji Polski. Jestem waleczny i priorytetem jest dla mnie, żeby wygrywać każdy mecz, zdobyć mistrzostwo Polski, Puchar Polski i zwyciężać w europejskich pucharach – powiedział Piątkowski.

Kamil Piątkowski piłkarzem Legii Warszawa!



Reprezentant Polski podpisał kontrakt do końca sezonu 2028/2029. pic.twitter.com/sMiMzTVP61 — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 30, 2025

– Potrzebujemy takich zawodników, którzy jednocześnie mogą być liderami tej drużyny, dlatego cieszymy się, że Kamil do nas dołączył. Jestem przekonany, że podjęliśmy właściwą decyzję – stwierdził. Szef Operacji Sportowych w Legii Warszawa, Fredi Bobić.