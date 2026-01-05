Legia rozpoczyna porządki. Dwóch piłkarzy nie leci na obóz

Legia Warszawa już za kilka dni rozpocznie zagraniczną część przygotowań do drugiej części sezonu. Już wiemy, że na obóz do Hiszpanii nie poleci przynajmniej dwóch zawodników z dotychczasowej kadry. Ich nazwiska potwierdza Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl

Grzegorz Misiak/ PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia żegna skrzydłowego i obrońcę

Przedostatni miejsce w tabeli Ekstraklasy i kompromitująca postawa w rozgrywkach Ligi Konferencji – taki obraz przy Łazienkowskiej zastał Marek Papszun. Legia Warszawa znalazła się na dnie, czego doskonale jest świadomy nowy szkoleniowiec. Były opiekun Rakowa Częstochowa przybył do stolicy z misją, która wymaga także rewolucji kadrowej.

Legioniści będą przygotowali się do drugiej części sezonu w Hiszpanii. Obóz w andaluzyjskiej miejscowości Mijas rozpocznie się 10 stycznia. Już wiemy, że w samolocie zmierzającym na Półwysep Iberyjski zabraknie przynajmniej dwóch zawodników z dotychczasowej kadry.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił, że Noah Weisshaupt i Marco Burch definitywnie kończą swoją przygodę w Warszawie. Niemiec wraca do Freiburga, skąd uda się na kolejne wypożyczenie, tym razem do 2. Bundesligi. Natomiast Szwajcar przeniesie się do ojczyzny.

Weisshaupt wystąpił w zaledwie dziesięciu spotkaniach w szeregach Legii i zanotował jedną asystę. Natomiast Burch zaliczył łącznie 16 meczów w pierwszej drużynie. Drugą połowę poprzedniego sezonu obrońca spędził na wypożyczeniu w Radomiaku Radom.