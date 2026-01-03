Legia Warszawa chce pożegnać pomocnika. Niewypał transferowy na wylocie

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Noah Weisshaupt na celowniku Hannoveru 96

Legia Warszawa rozczarowała w pierwszej części sezonu PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi znajdują się obecnie w strefie spadkowej z dorobkiem 19 punktów. Sytuacja klubu jest poważnie niepokojąca. Nowym trenerem został Marek Papszun, który ma za zadanie wyprowadzić drużynę z kryzysu i ustabilizować wyniki. 51-letni szkoleniowiec zadebiutuje na ławce trenerskiej w domowym meczu z Koroną Kielce w 19. kolejce na początek lutego.

We wrześniu do Legii dołączył Noah Weisshaupt. Niemiecki skrzydłowy został wypożyczony z Freiburga do końca bieżącego sezonu, a klub posiadał również opcję wykupu po jego zakończeniu. Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl informował, że zawodnik może zostać w naszym kraju za trzy miliony euro.

Jak informuje „Bild”, 24-latek może jednak już w zimowym oknie transferowym wrócić do Niemiec. Weisshaupt znajduje się w kręgu zainteresowań Hannoveru 96, który walczy o awans do 1. Bundesligi. W klubie z północnych Niemiec najlepszym strzelcem jest Benjamin Kallman, były zawodnik Cracovii, który spędził w Polsce trzy sezony.

Nadzieje związane z przyjściem Weisshaupta były spore. W barwach Legii rozegrał raptem 10 meczów, notując zaledwie jedną asystę. Dla porównania, na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Niemczech rozegrał aż 74 spotkania. Fachowy portal Transfermarkt.de wycenia skrzydłowego na 3,5 mln euro.