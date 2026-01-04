Legia z pierwszym odejściem. Obrońca zmieni klub

Legia Warszawa pożegna się z Marco Burchem. Środkowy obrońca ma przenieść się do Szwajcarii, a konkretnie do zespołu Servette, o czym poinformował serwis "Servette inside",

PressFocus Na zdjęciu: Marco Burch

Marco Burch odchodzi z Legii Warszawa

Legia Warszawa z całą pewnością stoi właśnie w obliczu sporych zmian. Przede wszystkim związane jest to z przyjściem do klubu Marka Papszuna. Nowy szkoleniowiec słynie z tego, że lubi i bardzo chce mieć wszystko poukładane pod swoje standardy i wymagania, a ponadto sam decyduje nt. przydatności zawodników w zespole. Dlatego też tej zimy z Łazienkowskiej może odejść kilku graczy.

Pierwszym z nich ma być Marco Burch. Według informacji przekazanych przez serwis „Servette inside”, środkowy obrońca ma przenieść się do rodzimej Szwajcarii, a konkretnie do zespołu Servette. Transfer zdaje się być już bardzo blisko, bowiem zawodnik nie przyjechał na zgrupowanie Legii w LTC i udał się do nowego klubu. Można więc spodziewać się decyzji i komunikatu w tej sprawie w najbliższych dniach.

Marco Burch do Legii Warszawa trafił we wrześniu 2023 roku. W tym czasie był jednak także wypożyczony do Radomiaka Radom, gdzie w przeciwieństwie do Wojskowych, radził sobie całkiem przyzwoicie. 25-latek w tym sezonie rozegrał siedem spotkań. Łącznie dla zespołu ze stolicy wystąpił 16 razy. Z kolei w Radomiaku w 12 meczach zdobył trzy gole. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 550 tysięcy euro.

