Legia szykuje wielką zmianę. Tak ma wyglądać sztab Papszuna

Kto będzie pracował z Papszunem w Legii? Padły konkretne nazwiska
Marek Papszun co prawda ma kontrakt ważny z Rakowem Częstochowa do końca sezonu, jednak wygląda na to, że pożegna się z klubem wcześniej. Meczyki w czwartek 20 listopada podały, że Legia Warszawa ruszyła po doświadczonego szkoleniowca. Tymczasem nowe informacje na temat ewentualnego sztabu szkoleniowego przekazał dziennikarz Paweł Gołaszewski z „Piłki Nożnej”.
Według źródła bliskimi współpracownikami Papszuna mają być Artur Węska i Maciej Kowal. Pierwszy ma pełnić funkcję asystenta, a drugi ma odpowiadać za bramkarzy. Z kolei za przygotowanie fizyczne odpowiedzialny może być Michał Garnys.
51-letni trener drugą przygodę z Rakowem rozpoczął w lipcu minionego roku. Jak na razie poprowadził drużynę w 59 spotkaniach. Realny scenariusz zakłada, że spotkanie z Piastem Gliwice będzie pożegnalnym meczem Papszuna z klubem z Częstochowy. Debiut w nowym klubie trener może zaliczyć już za tydzień, w czwartek, gdy Legia zmierzy się w Lidze Konferencji ze Spartą Praga.
Jeśli informacje o tym, że Papszun przejmie stołeczną ekipę się potwierdzą, spełni się marzenie właściciela klubu Dariusza Mioduskiego. Już w 2021 roku szef Legii mówił otwarcie, że byłby zainteresowany zatrudnieniem tego trenera.
Papszun to szkoleniowiec mający na koncie kilka znaczących sukcesów. Przede wszystkim wygrał z Rakowem mistrzostwo Polski i dwa krajowe puchary. Na koncie trenera są też dwa triumfy w meczach o Superpuchar Polski.
Czytaj więcej: Papszun na liście życzeń Legii. Jest jednak jeden poważny haczyk