Legia szykuje wielką zmianę. Tak ma wyglądać sztab Papszuna

Marek Papszun najpewniej wkrótce przejmie stery nad Legią Warszawa. Tymczasem dziennikarz Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej" wskazał, kto ma znaleźć się w sztabie trenera.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Kto będzie pracował z Papszunem w Legii? Padły konkretne nazwiska

Marek Papszun co prawda ma kontrakt ważny z Rakowem Częstochowa do końca sezonu, jednak wygląda na to, że pożegna się z klubem wcześniej. Meczyki w czwartek 20 listopada podały, że Legia Warszawa ruszyła po doświadczonego szkoleniowca. Tymczasem nowe informacje na temat ewentualnego sztabu szkoleniowego przekazał dziennikarz Paweł Gołaszewski z „Piłki Nożnej”.

Według źródła bliskimi współpracownikami Papszuna mają być Artur Węska i Maciej Kowal. Pierwszy ma pełnić funkcję asystenta, a drugi ma odpowiadać za bramkarzy. Z kolei za przygotowanie fizyczne odpowiedzialny może być Michał Garnys.

W sztabie Legii Marka Papszuna mają znaleźć się między innymi: Artur Węska (asystent), Maciej Kowal (trener bramkarzy) i Michał Garnys (przygotowanie motoryczne) @PilkaNozna_pl @PrawdaFutbolu — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) November 20, 2025

51-letni trener drugą przygodę z Rakowem rozpoczął w lipcu minionego roku. Jak na razie poprowadził drużynę w 59 spotkaniach. Realny scenariusz zakłada, że spotkanie z Piastem Gliwice będzie pożegnalnym meczem Papszuna z klubem z Częstochowy. Debiut w nowym klubie trener może zaliczyć już za tydzień, w czwartek, gdy Legia zmierzy się w Lidze Konferencji ze Spartą Praga.

Jeśli informacje o tym, że Papszun przejmie stołeczną ekipę się potwierdzą, spełni się marzenie właściciela klubu Dariusza Mioduskiego. Już w 2021 roku szef Legii mówił otwarcie, że byłby zainteresowany zatrudnieniem tego trenera.

Papszun to szkoleniowiec mający na koncie kilka znaczących sukcesów. Przede wszystkim wygrał z Rakowem mistrzostwo Polski i dwa krajowe puchary. Na koncie trenera są też dwa triumfy w meczach o Superpuchar Polski.

Czytaj więcej: Papszun na liście życzeń Legii. Jest jednak jeden poważny haczyk