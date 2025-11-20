Papszun na liście życzeń Legii. Jest jednak jeden poważny haczyk

Marek Papszun ma kontrakt ważny z Rakowem Częstochowa do końca sezonu, ale niewykluczone, że wcześniej pożegna się z klubem. Tymczasem ciekawe wieści przekazało Weszlo.com.

Legia Warszawa musi negocjować z Rakowem Częstochowa ws. Marka Papszuna

Marek Papszun według ostatnich informacji Meczyków jest celem władz Legii Warszawa. Stołeczna ekipa jest w trakcie poszukiwania nowego szkoleniowca i głównym kandydatem jest właśnie trener Rakowa Częstochowa. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące klauzuli w umowie 51-latka przekazał serwis Weszlo.com.

Źródło przekonuje, że Papszun zabezpieczył się na wypadek ewentualnej atrakcyjnej oferty. Jeśli pojawiłaby się taka, to mógłby opuścić aktualnych wicemistrzów Polski. Weszlo jednak zaznacza, że mocne propozycje musiałyby pochodzić z reprezentacji narodowej lub z zagranicy.

Powyższe wieści oznaczają jednocześnie, że decydenci Legii, chcąc zatrudnić trenera Rakowa, muszą nie tylko przekonać samego Papszuna. Do porozumienia muszą dojść także z działaczami Medalików.

Ekipa z Warszawy plasuje się obecnie dopiero na 11. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając 17 punktów na koncie. To zaledwie sześć oczek przewagi nad strefą spadkową. Z kolei do lidera Górnika Zabrze stołeczna drużyna traci 12 punktów.

Raków w najbliższą sobotę zmierzy się w spotkaniu ligowym z Piastem Gliwice w roli gospodarza. Z kolei tego samego dnia Legia zmierzy się z Lechią Gdańsk. Mecz wicemistrzów Polski zacznie się o 17:30, natomiast batalia z udziałem Wojskowych zaplanowana jest na 20:15.

