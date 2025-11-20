Legia z zaskakującym ruchem. Ruszyła po ligowego rywala

Legia Warszawa jest w trakcie poszukiwania nowego trenera. Meczyki przekazały, że stołeczny klub zgłosił się po szkoleniowca jednego z ligowych rywal, czekając na decyzje.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia Warszawa ruszyła po Marka Paszuna z Rakowa Częstochowa

Legia Warszawa w tej kampanii nie rozpieszcza swoich kibiców. Stołeczna ekipa miała rywalizować o najwyższe cele. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że na dzisiaj Wojskowym bliżej do walki o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie niż do gry o mistrzostwo kraju. Jednocześnie władze klubu cały czas szukają nowego trenera. Sensacyjne wieści przekazał serwis Meczyki.pl.

Według informacji dziennikarza Tomasza Włodarczyka klub z Warszawy prowadzi rozmowy z trenerem Markiem Papszunem w sprawie przejęcia drużyny. Legia ma być zdeterminowana, aby zatrudnić aktualnego szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Papszun wcześniej był też łączony z Norwich City, co sugerowały media. Finalnie stery nad tą ekipą przejął jednak Philippe Clement.

51-letni trener Medalika ma kontrakt ważny z klubem do końca czerwca 2026 roku. W poprzednim sezonie poprowadził Raków do wicemistrzostwa Polski. Aktualnie z ekipą z Częstochowy rywalizuje nie tylko w lidze, ale też w europejskich pucharach w Lidze Konferencji.

Raków w najbliższą sobotę zmierzy się w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Piastem Gliwice w roli gospodarza. Tego samego dnia o godzinie 20:15 z Lechią Gdańsk zagra natomiast na swojej arenie Legia Warszawa. Papszun do ekipy z Częstochowy wrócił w lipcu 2024 roku. W swojej drugiej przygodzie z tym klubem prowadził drużynę w 59 spotkaniach, mając obecnie bilans 1,95 punktu na mecz.

