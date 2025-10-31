Legia znalazła trenera? Dziennikarz zdradził, że decyzja jest już o krok

Legia Warszawa jest w trakcie poszukiwania nowego trenera. Dziennikarz Izaak Ante Sucić przekazał, że nowy szkoleniowiec jest już o krok od objęcia pracy w stołecznym klubie.

Nenad Bjelica bardzo blisko przejęcia sterów nad Legią? Takie są sygnały

Legia Warszawa z końcem października nie ma już szans na kolejny triumf w Pucharze Polski. Ponadto prawdopodobieństwo wygrania mistrzostwa Polski też nie jest na dzisiaj zbyt duże. Wojskowi do lidera PKO BP Ekstraklasy Górnika Zabrze tracą 10 oczek. Jednocześnie pomysłu na poprawę gry drużyny nie miał już Edward Iordanescu, który na konferencji prasowej po czwartkowym spotkaniu z Pogonią Szczecin w krajowym pucharze sprawiał wrażenie, jakby wręcz prosił o rozwiązanie kontraktu z klubem.

Finalnie rumuński trener przestał prowadzić Wojskowych w piątek 31 października. Legia w komunikacie opublikowanym przez biuro prasowe przekazała, że współpraca między stronami dobiegła końca. Tym samym rozpoczęły się poszukiwania nowego szkoleniowca.

Już wcześniej dziennikarz Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet przekazał, że głównym kandydatem do przejęcia sterów nad zespołem jest Nenad Bjelica. Z kolei jeszcze krok dalej poszedł dziennikarz portalu Germanijak.hr Izaak Ante Sucić. Jego zdaniem Chorwat zostanie trenerem Legii i tak naprawdę pozostaje już tylko czekać na oficjalny komunikat.

As per our sources, Nenad Bjelica is one step away from joining @LegiaWarszawa as their new head coach! pic.twitter.com/n0lQDOPBDt — Ižak Ante Sučić (@IASucic) October 31, 2025

Bjelica tym samym może wrócić do Polski. W przeszłości prowadził Lecha Poznań, z którym jednak większych sukcesów nie odniósł. 54-latek w swoim trenerskim CV ma takie kluby jak NK Osijek, Trabzonspor, Union Berlin czy ostatnio Dinamo Zagrzeb.

W klubie z Poznania chorwacki szkoleniowiec pracował od sierpnia 2016 do maja 2018 roku. Bjelica prowadził Lecha w 78 spotkaniach, notując w nich bilans na poziomie 1,78 punktu na mecz. Zaliczył łącznie 41 zwycięstw, 21 remisów i 16 porażek. Bilans goli wynosił 135 do 63.

