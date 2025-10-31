Legia Warszawa szuka nowego trenera. Znany główny kandydat na następcę Iordanescu

Legia Warszawa jest w trakcie poszukiwania nowego trenera po rozstaniu z Edwardem Iordanescu. Przegląd Sportowy Onet przekazał, kto jest głównym kandydatem na następcę Rumuna.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Właściciel Legii Warszawa – Dariusz Mioduski

Nenad Bjelica kandydatem na nowego trenera Legii Warszawa

Legia Warszawa w czwartek wieczorem rozczarowała, odpadając już w 1/16 finału STS Pucharu Polski po przegranej z Pogonią Szczecin. Tymczasem po zakończeniu spotkania do dyspozycji zarządu miał podać się trener Edward Iordanescu. W piątek rano pojawiły się natomiast informacje, że Rumun kończy współpracę ze stołecznym klubem. Szybko zaczęły się zatem spekulacje związane z tym, kto zastąpi Iordanescu.

Jasne ma być, że w meczu z Widzewem Łódź drużyną z ławki będzie dowodził Inaki Astiz, który miał zostać tymczasowym trenerem Wojskowych. Z kolei Przegląd Sportowy Onet przekazał, kto jest głównym kandydatem na następcę rumuńskiego szkoleniowca. Dziennikarz Łukasz Olkowicz w swoim materiale dał do zrozumienia, że wysoko stoją akcje Nenada Bjelicy, który w przeszłości pracował już w Polsce. Został zapamiętany z pracy w Lechu Poznań.

54-latek jest bez zatrudnienia w piłce nożnej od grudnia 2024 roku. Chorwat ostatnio pracował między innymi w takich klubach jak Dinamo Zagrzeb, Union Berlin, Trabzonspor oraz NK Osijek.

Ekipa z Warszawy aktualnie plasuje się na 10. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając 16 oczek na koncie po rozegraniu 12 spotkań. Do lidera Górnika Zabrze stołeczna drużyna traci 10 punktów. Legia przed listopadową przerwą reprezentacyjną ma do rozegrania jeszcze tylko trzy spotkania. Dwa ligowe i jedno w Lidze Konferencji.

