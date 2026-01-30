Legia ma problemy zdrowotne. Papszun zapowiada walkę o grę tych zawodników

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia będzie walczyć o zdrowie zawodników przed meczem z Koroną

Legia Warszawa będzie miała przed sobą wiosną trudne zadanie. Z jednej strony Wojskowi muszą przecież w końcu zacząć wygrywać w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, a z drugiej muszą także odbudować zaufanie kibiców. Ci są przecież wciąż wściekli po kompromitującej rundzie jesiennej. Dlatego też wszyscy pokładają nadzieję w Marku Papszunie, ale obiektywnie trzeba przyznać, że zadanie, które ma do wykonania, nie jest najłatwiejsze.

Szczególnie, że Legia borykać musi się z pewnymi problemami. Przede wszystkim w trwającym wciąż zimowym okienku transferowym przy Łazienkowskiej zameldował się tylko jeden nowy gracz. Mowa o bramkarzu, a przecież szkoleniowiec oczekiwał także pozyskania napastnika. Poza tym problemy zdrowotne ma kilku ważnych graczy, a o ich dostępności na najbliższy mecz z Koroną Kielce powiedział Marek Papszun podczas konferencji prasowej cytowany przez serwis „Legia.net”.

– Nsame nie wystąpi w niedzielę, również Vinagre, który jest po zabiegu – to poważniejsze, długotrwałe kontuzje. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to czwórka, która z nami ostatnio nie trenowała, jest blisko powrotu. To Wszołek, Pankov, Chodyna, który doznał drobnego urazu w tym tygodniu, i Kapuadi, który złapał kontuzję na zgrupowaniu w Hiszpanii. O tych piłkarzy będziemy nie tyle walczyli, co decydowali do pewnie ostatniego momentu. Każdy z nich może zagrać z Koroną, ale każdy ma też innego rodzaju dolegliwości – powiedział Papszun na konferencji prasowej cytowany przez „Legia.net”.

