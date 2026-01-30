Polski talent rozchwytywany. Chce go Arsenal, Manchester United i czołowe polskie kluby! [NASZ NEWS]

Igor Tyjon to jeden z najbardziej utalentowanych polskich napastników młodego pokolenia. 17-latek, który obecnie gra w Blackburn, budzi zainteresowanie wielkich angielskich i... polskich klubów. Ujawniamy szczegóły.

Między Polską a Anglią

17-letni obecnie Igor Tyjon urodził się wprawdzie w Anglii, ale ma też polskie obywatelstwo. Od dawna mówi się, że to wielki talent, który „balansuje” między reprezentacjami. Urodzony w Southport napastnik grał zarówno w reprezentacji Polski do lat 16 (3 mecze, 2 gole), jak i Anglii tej samej kategorii wiekowej (3 mecze, 2 bramki).

Potem była Anglia U17 (12 spotkań, 2 trafienia) i U18 (5 meczów, 3 bramki), ale Polska o nim nie zapomina. Każdy piłkarz, który ma tego typu wybór, może zmieniać juniorskie kadry bez ograniczeń. Dopiero pierwsza reprezentacja stanowi już wybór na zawsze.

Odejście najpóźniej latem

A jeśli chodzi o kluby, to Tyjon zaczynał w Rochdale, skąd przeszedł do Blackburn. Wciąż jest piłkarzem tego klubu, ale już latem kończy mu się juniorski kontrakt. Z nieoficjalnych informacji wynika natomiast, że nowego, profesjonalnego, piłkarz nie zamierza tam podpisać.



Od dłuższego czasu w angielskich mediach pojawiają się informacje, że Tyjonem interesują się wielkie kluby. W jego kontekście najczęściej wymieniany był i jest nadal Arsenal, ale bez problemu można znaleźć też (wcześniejsze) doniesienia o Manchesterze City i United, Chelsea, czy ostatnie o Aston Villi.

Niedawno „The Sun” pisał, że to właśnie „Czerwone Diabły” chcą go sprzątnąć sprzed nosa „Kanonierom” (latem Arsenal oferował za niego spore pieniądze). Oczywiście, w takim przypadku w grę wchodziłby najpierw zespół U23, a dopiero potem ewentualnie walka o miejsce w pierwszej drużynie.

Polskie kluby wejdą do gry?

Natomiast… Również z Anglii dotarły do nas wieści, że Tyjonem interesują się też kluby z w Włoch (Atalanta U23 i Monza), ale i… czołowie polskie kluby! Z naszej wiedzy wynika, że chodzi o Raków Częstochowa, Legię Warszawa, Jagiellonię Białystok i Widzew Łódź.

Oczywiście, w porównaniu do powyższych angielskich nazw te polskie są „bledsze”, ale być może w tym przypadku Tyjona mogłaby skusić szybsza droga do pierwszego zespołu. A o to na pewno łatwiej byłoby w Polsce niż w Anglii.

Tyjon debiutował już w pierwszym zespole Blackburn (w sezonie 2024/2025), rozgrywając trzy mecze (dwa w Championship i jeden w pucharze).

